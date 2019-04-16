Серебренникова признали лучшим режиссером на «Золотой маске»

Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Об этом сообщает ТАСС.

Жюри отметило его постановку «Маленькие трагедии» в московском Гоголь-центре. Основой спектакля стали пушкинские пьесы «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Сцена из Фауста».

Ранее сообщалось, что балет «Нуреев», автором либретто, постановки и сценографии является Серебренников, также получил «Золотую маску» в номинации «Лучший балетный спектакль».

8 апреля Мосгорсуд освободил Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении. Находившийся под домашним арестом с 23 августа 2017 года режиссер рассказал, что собирается вернуться к работе в ближайшее время.

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