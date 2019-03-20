«Нуреева» Серебренникова признали «Балетом года»

Постановка «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получила награду BraVo в номинации «Балет года». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения престижной премией в области классического искусства прошла на Исторической сцене Большого театра. Как отмечает «Интерфакс», статуэтку в форме скрипичного ключа получил исполнитель главной роли самого Рудольфа Нуреева Владислав Лантратов.

Музыку к балету о знаменитом танцовщике ХХ века Нурееве готовил композитор Илья Демуцкий, а хореографию ставил Юрий Посохов.

Осенью 2017 года стало известно, что директор Большого театра просил следователей разрешить ему встретиться с Серебренниковым, чтобы обсудить детали постановки перед первым показом.

Впервые балет должен был быть сыгран на сцене в июле 2017 года, но премьера, во время которой артисты призвали освободить режиссера, состоялась в декабре того же года.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

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