Фильм находящегося под арестом Серебренникова побил рекорд «Ники»

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу «Седьмой студии», стал лидером по числу номинаций на российскую кинопремию «Ника». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кинофорума.

Картина представлена в 12 номинациях (всего их 16). Кроме того, Серебренников может победить в категории «Лучший режиссер». Музыкант Рома Зверь, сыгравший в картине Майка Науменко, претендует на победу как «открытие года».

В десяти категориях, в том числе «Лучший игровой фильм», представлена лента «Война Анны» Алексея Федорченко. В той же номинации участвуют «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

Вручение 32-й премии «Ника» состоится в Москве 30 марта. Ранее рекорду по числу номинаций (11) принадлежал фильмам «Орда» и «Левиафан».

В декабре Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года. Это звание он получил «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

В апреле 2018-го «Лето» попал в программу Каннского кинофестиваля. Его организаторы получили ответ российского президента на обращение с просьбой посодействовать приезду режиссера на это мероприятие, где говорилось, что Владимир Путин был бы рад помочь Каннскому кинофестивалю, но российское правосудие независимо.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Ему вместе с другими обвиняемыми (главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным, продюсером Алексеем Малобродским и бухгалтером Ниной Масляевой) инкриминируют хищение 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

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