Культура
 
Последние новости
Крымские чиновники подрались с ростовскими полицейскими и обвинили друг друга
В Венесуэле исчезли тонны золота
В США указали России цели в космосе
Выбившийся в лидеры президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко
Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов
Крупнейшие российские музеи сочли легкой добычей для воров
Тарасова раскритиковала противников включения Медведевой в состав сборной
Россия и Израиль захотели вывести иностранные войска из Сирии
Крым ответил на планы сделать его украинской «курортной жемчужиной»
Новости партнеров

Фильм находящегося под арестом Серебренникова побил рекорд «Ники»

Перейти в «Мою Ленту»
Кирилл Серебренников

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу «Седьмой студии», стал лидером по числу номинаций на российскую кинопремию «Ника». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кинофорума.

Картина представлена в 12 номинациях (всего их 16). Кроме того, Серебренников может победить в категории «Лучший режиссер». Музыкант Рома Зверь, сыгравший в картине Майка Науменко, претендует на победу как «открытие года».

В десяти категориях, в том числе «Лучший игровой фильм», представлена лента «Война Анны» Алексея Федорченко. В той же номинации участвуют «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

Вручение 32-й премии «Ника» состоится в Москве 30 марта. Ранее рекорду по числу номинаций (11) принадлежал фильмам «Орда» и «Левиафан».

В декабре Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года. Это звание он получил «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

В апреле 2018-го «Лето» попал в программу Каннского кинофестиваля. Его организаторы получили ответ российского президента на обращение с просьбой посодействовать приезду режиссера на это мероприятие, где говорилось, что Владимир Путин был бы рад помочь Каннскому кинофестивалю, но российское правосудие независимо.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Ему вместе с другими обвиняемыми (главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным, продюсером Алексеем Малобродским и бухгалтером Ниной Масляевой) инкриминируют хищение 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года
Ведущий программы «Время» неожиданно поддержал Серебренникова
Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
Кремль оценил возможность Путина повлиять на поездку Серебренникова в Канны
Другие материалы рубрики
Культура19:4227 февраля

Глаза б не евровидели

На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
19:0927 февраля

Верка Сердючка предложила спасти «Евровидение»

12:4526 февраля

Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре

19:2927 февраля

Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Культура00:0127 февраля

«Зарезать и сжечь эту мразь!»

В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедов
18:2127 февраля

Четвертый кандидат от Украины отказался ехать на «Евровидение»

16:2524 февраля

Победительницу украинского отбора на «Евровидение» позвали выступать за Россию

17:3927 февраля

Украина изменит критерии допуска к «Евровидению» и запретит выступающих в России

Культура00:0119 февраля
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе

«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»

Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
14:3627 февраля

Умер бывший участник The Cure

15:3127 февраля

Певица Анастасия Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России

13:3123 февраля

Умер актер из «Мальчишника в Вегасе»

Россия
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
Россиянин травмировал травматолога на приеме
Хозяин изувеченной собаки потребовал 50 тысяч рублей за разрешение ее вылечить
За год до своей смерти Малашенко рассказал о причинах провала Горбачева
Все материалы
Мир
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
Шотландец плюнул на священника и получил 10 месяцев тюрьмы
Турция выразила солидарность с крымскими татарами
Индия и Пакистан устроили воздушный бой
Бывший адвокат Трампа рассказал про его отношение к чернокожим
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»
Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
В НАТО указали Украине на дискриминацию венгров
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Власти Украины признали военную контрабанду из России и посчитали это приемлемым
Жителей туркменского города лишат темных машин из-за президента
Украинских школьников обязали учить историю обретения томоса
Разгон противников Назарбаева попал на видео
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Нелицензированная бизнесвумен решила судиться с «Аэрофлотом»
Порошенко решил продавать Европе электричество
Регионы провалили программу газификации России
Путин освободил от налогов сельских учителей и врачей
Сбербанк начал переманивать банки у ЦБ
Новый налоговый режим для россиян задумали ввести на 10 лет раньше
Все материалы
Силовые структуры
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Ликвидация боевиков на Кавказе попала на видео
Глава московского района три часа говорил с силовиками и уволился
Готовивших теракт боевиков ликвидировали на Кавказе
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Девятая планета Солнечной системы оказалась суперземлей
Россия обложится донной «Гармонией»
Запад лишил российского «Федора» комплектующих
Подсчитан разрыв между ВМФ России и ВМС США
Все материалы
Спорт
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Тарасова раскритиковала противников включения Медведевой в состав сборной
«Русский Месси» нашел новую работу
Иностранных лыжников поймали за переливанием крови на чемпионате мира
Туктамышева назвала «убийством» непопадание на чемпионат мира
Российский лыжник уступил три секунды в борьбе за золото чемпионата мира
«Нужно верить, что ты лучший. Иначе задавят»
Российский гонщик Сироткин потерял место в «Формуле-1». Но рассказал нам, как вернется
Все материалы
Культура
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
«Зарезать и сжечь эту мразь!»
В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедов
«Мне в радость смотреть, как расцветает Пенелопа»
Хавьер Бардем о работе с женой в «Лабиринтах прошлого»
Верка Сердючка предложила спасти «Евровидение»
Украина отказалась участвовать в «Евровидении»
Четвертый кандидат от Украины отказался ехать на «Евровидение»
Украина изменит критерии допуска к «Евровидению» и запретит выступающих в России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Существовавшую почти 20 лет опасную уязвимость WinRAR впервые активировали
Зрителей расстроили «душераздирающие» слезы ветерана в эфире телешоу
Руководство НТВ призвали к ответу за слишком глубокие декольте ведущих
Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию
Забег не поспевшего за Ким Чен Ыном переводчика сделал из него звезду
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
В России создали женский iPhone
Редакторы российского Vogue нашли у Натальи Водяновой второй подбородок
Меган Маркл надела платье за сто тысяч фунтов
Раскрыт секрет похудения полной королевы из «Фаворитки» ради «Оскара»
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Россиянам предрекли резкое подорожание авиабилетов
Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд
Российский школьник спас жизнь пассажиру на борту самолета
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Пенсионер трижды сорвал крупный куш в лотерее
«Бесчинствующие вампиры» на границе Румынии заставили серба пойти в полицию
Признанный вымершим зверь найден живым
Полицейский рискнул жизнью ради спасения застрявшей во льду собаки
Все материалы
Мечтая о Camry
Новая Toyota Corolla: революция или ничего особенного?
Байки на льду
Посмотрите, как российские мотоциклы готовятся к зимнему рекорду скорости
Эмоции взяли верх
В Bentley попытались создать лучший открытый гран-туризмо в мире
Самые популярные кроссоверы в мире
20 самых продаваемых машин с большим дорожным просветом
Обновленный Honda Pilot для России стал дороже на 90 тысяч рублей
Новый Kia Soul доберется до России летом
Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
Все материалы
Дом
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Россияне обозначили предел ставок по ипотеке
Путин поручил снизить ставку по ипотеке до восьми процентов
Японцы активизировались на московском рынке жилья
Российским миллионерам посоветовали снимать жилье
Все материалы