Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года

Ассоциация театральных критиков назвала человеком года художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что театральный режиссер получил почетное звание «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

Критики подчеркнули, что в условиях ограничения свободы Серебренников не прекратил творческую деятельность, выпуская спектакли и фильмы. В мае его картину «Лето» представили на Каннском кинофестивале, где она получила приз за лучший саундтрек. В октябре режиссер был дважды номинирован на театральную премию «Золотая маска». В ноябре в оперном театре Цюриха прошла премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Серебренникова. На конец декабря запланирована премьера его спектакля «Барокко» в «Гоголь-центре».

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Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Ему вместе с другими обвиняемыми (главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным, продюсером Алексеем Малобродским и бухгалтером Ниной Масляевой) инкриминируют хищение 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

Все обвиняемые вину отрицают, кроме Масляевой, заключившей сделку со следствием. На ее показаниях построено обвинение. Все фигуранты дела, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом. Бывшего продюсера «Седьмой студии» поместили в СИЗО. Малобродский получил звание «Человек года» от Ассоциации театральных критиков в 2017 году.

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