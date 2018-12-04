Чулпан Хаматова поведала о слезах в железных трусах на «Голой пионерке»

Народная артистка России Чулпан Хаматова вспомнила, как расплакалась на репетиции спектакля «Голая пионерка» Кирилла Серебренникова, будучи подвешенной над сценой. Актриса поделилась воспоминаниями в интервью, опубликованном на YouTube-канале «ещенепознер».

Хаматова поведала, что случайно познакомилась с Серебренниковым в аэропорту, и тот предложил ей сыграть Клеопатру в постановке «Антоний и Клеопатра». Однако в итоге режиссер решил поставить с артисткой роман «Голая пионерка» Михаила Кононова. «Я ничего говорить не стала, потому что соблазн поработать с Кириллом был велик. Мы начали работать над "Голой пионеркой"», — рассказала она.

По словам актрисы, на одной репетиции ее надолго подвесили над сценой в неудобных трусах с карабинами. «Кирилл начал разбирать сцену внизу. И вот я вишу, боюсь им помешать, смотрю на них сверху. Вишу. У меня все очень болит там висеть. И вдруг я вспоминаю, что вообще-то мне была обещана Клеопатра. А я тут вишу в этих ужасных железных трусах. И начинаю просто тихо плакать. И слезы мои капают туда, вниз, во время репетиции. Кирилл поднимает голову и говорит: "Что случилось?". И я говорю: "Маленькая собачка — до старости щенок, да?"» — рассказала Хаматова. Она добавила, что режиссер утешил ее и пообещал все же сделать артистку Клеопатрой.

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В 2006-м Серебренников поставил «Антония и Клеопатру» с Хаматовой.

«Голая пионерка» рассказывает о девочке-подростке, добровольно ушедшей на фронт, скрыв свой настоящий возраст. Она становится объектом сексуальных отношений с офицерским составом своей части.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств. Своей вины режиссер не признает.

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