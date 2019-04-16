Балет «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Постановка «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получила премию «Золотая маска» как лучший балетный спектакль. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник 16 апреля.

«Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, — Большому театру. У нас была отличная команда», — заявил Серебренников в ходе церемонии вручения награды. Он выразил сожаление, что на мероприятии не было композитора Ильи Демуцкого, написавшего спектакль.

Впервые балет должен был быть сыгран на сцене в июле 2017 года, но премьера, во время которой артисты призвали освободить режиссера спектакля, состоялась в декабре того же года.

8 апреля Мосгорсуд освободил Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении. Находившийся под домашним арестом с 23 августа 2017 года режиссер рассказал, что собирается вернуться к работе в ближайшее время.

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