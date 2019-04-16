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Балет «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

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Постановка «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получила премию «Золотая маска» как лучший балетный спектакль. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник 16 апреля.

«Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, — Большому театру. У нас была отличная команда», — заявил Серебренников в ходе церемонии вручения награды. Он выразил сожаление, что на мероприятии не было композитора Ильи Демуцкого, написавшего спектакль.

Впервые балет должен был быть сыгран на сцене в июле 2017 года, но премьера, во время которой артисты призвали освободить режиссера спектакля, состоялась в декабре того же года.

8 апреля Мосгорсуд освободил Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении. Находившийся под домашним арестом с 23 августа 2017 года режиссер рассказал, что собирается вернуться к работе в ближайшее время.

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