Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении. Об этом в понедельник, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно постановлению, режиссеру назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Аналогичное решение было вынесено в отношении бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

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Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов на решение Мещанского районного суда о продлении домашнего ареста на три месяца: юристы называли его безосновательным, так как большинство свидетелей по делу были допрошены.

Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Помимо него по делу о хищениях бюджетных средств в 2011—2014 годах проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Апфельбаум, Итин, а также продюсер Алексей Малобродский.

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