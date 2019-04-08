Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал свое освобождение из-под домашнего ареста. Слова режиссера передает ТАСС.

«Это еще не победа, но уже почти, мы близко!» — заявил Серебренников в зале Мещанского суда Москвы. Согласно данным Telegram-канала «Говорит Москва», он собирается вернуться к работе в ближайшее время.

Ранее 8 апреля стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде. Серебренникова обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

Он находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года. По этому делу о хищении бюджетных средств также проходят бывшая чиновница Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.

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