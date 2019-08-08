В Okko рассказали о возможности смотреть несколько матчей АПЛ одновременно

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Городецкий раскрыл подробности показа матчей Английской премьер-лиги в ближайшем сезоне. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«У нас большая система устройств. АПЛ будет доступна технически в шикарном качестве. В рамках тура игрового дня в Англии бывает до пяти-шести игр одновременно. Мы будем показывать все матчи в текущий момент, между ними можно переключаться и смотреть на разных устройствах. Это принципиально отличает продукт Окко Спорт от того, что до этого было на рынке», — заявил Городецкий.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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