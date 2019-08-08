Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете

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Мойзе Кин

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин, перешедший из «Ювентуса» в «Эвертон», поделился подробностями разговора с форвардом туринской команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Onefootball.

«Рад, что переехал в АПЛ. Конечно, я общался с одноклубниками по "Ювентусу", они все что-то советовали, но я и сам знал достаточно. Что сказал Криштиану Роналду? Он посоветовал следовать за мечтой и усердно работать», — рассказал Кин.

По словам итальянского футболиста, опыт игры с таким партнером, как Роналду, обязательно поможет ему в дальнейшей карьере. Кин также отметил, что по итогам сезона планирует завоевать с «Эвертоном» место в Лиге чемпионов.

19-летний Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса» 4 августа. Сумма трансфера составила 27,5 миллиона евро. За туринский клуб футболист выступал с 2016 по 2019 год. Всего за туринцев он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и стал автором одной результативной передачи.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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