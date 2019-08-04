«Эвертон» купил форварда сборной Италии

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин перешел из туринского «Ювентуса» в «Эвертон». Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

«Очень горд надеть футболку "Эвертона". Буду отдавать всего себя, чтобы принести пользу своей новой команде, которая, как и я, смотрит в будущее и хочет прогрессировать», — заявил Кин.

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Ливерпульский клуб заплатил за 19-летнего футболиста 27,5 миллиона евро. Кроме того, действующий чемпион Италии может получить за игрока еще 2,5 миллиона в качестве бонусов. Кин подписал с «Эвертоном» пятилетний контракт, финансовые условия которого не разглашаются.

В минувшем сезоне Кин в футболке «Ювентуса» забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах во всех турнирах. Кроме того, в активе нападающего три матча в составе национальной сборной Италии, в которых он забил два мяча.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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