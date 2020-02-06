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Онлайн-кинотеатр Okko заключил эксклюзивную сделку с ViacomCBS Networks Russia

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Okko и ViacomCBS Networks Russia заключили эксклюзивную сделку, в рамках которой онлайн-кинотеатр получит права на контент брендов Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Channel 5 и MTV. Значительная часть контента будет доступна в Okko на эксклюзивной основе. Это следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Первые эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре уже в первом квартале 2020 года. В результате сделки библиотека Okko пополнится несколькими тысячами единиц контента, включая цифровые премьеры ViacomCBS, которые будут доступны пользователям онлайн-кинотеатра до показа в телевизионном эфире. В будущем ViacomCBS и Okko планируют расширять библиотеку — в нее может войти дополнительный контент других брендов и франшиз ViacomCBS.

Подписчики Okko первыми в России получат доступ к цифровым премьерам Nickelodeon и Nick Jr., в том числе к таким шоу, как «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Эволюция Черепашек-ниндзя». В библиотеке онлайн-кинотеатра появятся уникальные для российского рынка сериалы для детей и подростков — «Грозная семейка» и «Опасный Генри», а также ряд эксклюзивных премьер для семейной аудитории.

В рамках сделки в России также состоится территориальная премьера Channel 5, входящего в тройку крупнейших коммерческих эфирных телеканалов Великобритании, который представит высококачественный развлекательный и документальный контент.

Еще одна новинка для российского рынка — программы Comedy Central. В рамках подписки впервые зрителям Okko станет доступен сериал «Южный парк», а также такие популярные шоу, как «Внутри Эми Шумер», «Ки и Пил», «Пьяная история», «Стендап от Comedy Central» и другие. Большинство шоу будут представлены эксклюзивно и станут территориальной VoD-премьерой.

«Наша сделка с ViacomCBS — беспрецедентное событие для российского рынка не только VoD-сервисов, но и видеоконтента в целом. Благодаря ней, Okko может обеспечить себе превосходство в численности контента среди российских-онлайн кинотеатров. Семейная и молодежная аудитории чрезвычайно важны для нас и являются ключевыми сегментами стратегии развития Okko в 2020-2022 годах. Я уверена, что сотрудничество с ViacomCBS поможет нам стать лидером в том числе среди цифровых платформ, показывающих детский и развлекательный контент», — отметила управляющий директор Okko Яна Бардинцева.

«Телевизионные каналы ViacomCBS входят в топ самых успешных в сегменте платного телевидения в России. Расширение доступа к видеоконтенту по запросу является одним из основных глобальных трендов. Сегодня мы делаем еще один важный шаг в этом направлении, предлагая сотням тысяч подписчиков качественный и разнообразный контент, который можно смотреть до официального выхода в эфир, что является новым форматом для нашей компании в России, — прокомментировала новость старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии Елена Бальмонт. — Более того, мы впервые представим российской аудитории контент английского телеканала Channel 5. А также в России появится свой «дом» для всемирно известного комедийного бренда Comedy Central. Небольшую часть его контента зрители могут видеть на нашем телеканале Paramount Comedy. И теперь вместе с Okko мы впервые открываем доступ к лучшим стендапам и программам, которые ранее не показывались в нашей стране. Мы рады выйти на новый уровень сотрудничества с Okko, который становится нашим крупнейшим партнером в сегменте видео по запросу в России».

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Онлайн-кинотеатр Okko заключил эксклюзивную сделку с ViacomCBS Networks Russia
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