Число пользователей онлайн-кинотеатра Okko превысило миллион человек

База ежемесячно платящих пользователей онлайн-кинотеатра Okko превысила миллион абонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что число как транзакционных, так и подписных пользователей, включая абонентов партнерских подписок, по итогам 2019 года составило 1,1 миллиона человек. Оборот онлайн-кинотеатра составил 4,9 миллиарда рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2018 годом.

«Столь внушительных темпов роста удалось достичь благодаря увеличению доли эксклюзивного контента в сервисе, включая контент от Okko Studios – собственной студии, созданной внутри видеоэкосистемы Okko, запуску новой вертикали Okko Спорт с уникальным продуктом, развитию каналов дистрибуции и интеграции Okko в экосистему Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.

В конце декабря онлайн-кинотеатр Okko представил Okko.Move — первую цифровую платформу для просмотра вертикальных фильмов и сериалов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!