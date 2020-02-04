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Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения премии «Оскар»

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Онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» на территории России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трансляция, которая будет вестись в прямом эфире, состоится в ночь на 10 февраля. Okko станет единственным в России организатором прямой трансляции Оскара.

Вести трансляцию будут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

Трансляция будет доступна на платформе oscars.okko.tv, а также на витрине Smart TV. Запись трансляции можно будет посмотреть в записи до марта, а кроме того, в феврале в сервисе появится 90-минутная версия церемонии от Американской киноакадемии.

«Трансляция церемонии вручения наград премии «Оскар» в эфире онлайн кинотеатра — беспрецедентное событие для кинобизнеса и российского рынка VoD. Мы рады предоставить российским зрителям возможность посмотреть полную версию церемонии и ее запись, которая будет доступна в течение месяца. Трансляция церемонии поможет нам привлечь новых зрителей и укрепить лидерские позиции на рынке дистрибуции и создания качественного видеоконтента», — прокомментировала управляющий директор видеоэкосистемы Okko Яна Бардинцева.

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