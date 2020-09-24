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«Яндекс» и «Тинькофф» взлетели в цене

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Яндекс» и «Тинькофф» взлетели в цене на 2,1 миллиарда долларов, после того как IT-гигант объявил о планах приобрести TCS Group (владеет банком). Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, на которой торгуются акции «Яндекса», и Лондонской фондовой биржи, на которой торгуется «Тинькофф».

До объявления предварительной договоренности о сделке совокупная капитализация «Яндекса» и TCS Group была на уровне 26,1 миллиарда долларов, из которых 20,9 миллиарда приходились на IT-компанию, а 5,2 миллиарда долларов — на головную структуру банка. К закрытию торгов 23 сентября 2020 года общая капитализация достигла 28,2 миллиарда долларов (22,8 миллиарда — «Яндекс», 5,5 миллиарда — TCS Group).

Яндекс от TradingView

Компании объявили о планах по сделке 22 сентября. «Яндекс» собирается приобрести «Тинькофф» по цене в 5,5 миллиарда долларов, которая учитывает премию в 8 процентов к закрытию глобальных депозитарных расписок TCS на 21 сентября. Окончательные условия покупки компании еще не согласовали, они станут ясны после комплексной проверки головной структуры банка.

«Яндекс» задумался о собственном банке после развода со Сбербанком, который стороны оформили летом 2020 года. Глава самого большого кредитного учреждения России Герман Греф уже отреагировал на возможную сделку, заявив, что не боится конкуренции.

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