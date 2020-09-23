Популярных блогеров уличили в мошенничестве

Исследователи Avast обнаружили в TikTok несколько популярных аккаунтов, с помощью которых мошенники продвигали вредоносные приложения для операционных систем Android и iOS. Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе компании.

Эксперты уличили в мошенничестве три профиля в TikTok, где рекламировались опасные программы для смартфонов. На страницу одного из таких пользователей было подписано более 300 тысяч человек. Специалисты также нашли мошеннический аккаунт в Instagram с пятью тысячами фолловеров.

На страницах блогеров показывалась реклама развлекательных и игровых приложений, в том числе программы для смены обоев и музыкальные плееры. После установки на смартфон сервисы регулярно показывали спам или списывали с юзеров по несколько долларов. Среди них также были обнаружены трояны семейства HiddenAds — зловреды с постоянной рекламой маскировались под безопасные приложения.

По данным представителей аналитической компании Sensor Tower, все рекламируемые приложения были загружены почти 2,5 миллиона раз. Благодаря этому мошенники в общей сложности заработали около 500 тысяч долларов (примерно 38 миллионов рублей).

Сотрудники Avast уведомили о проблеме разработчиков операционных систем, компании Apple и Google, а также оставили жалобы на опасные профили в TikTok и Instagram.