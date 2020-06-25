В популярных приложениях для Android обнаружили опасный троян

В популярных приложениях для смартфонов на операционной системе Android обнаружили опасный троян, цель которого — регулярно показывать пользователям навязчивую рекламу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Avast.

Исследователи компании проверили магазин приложений Google Play Store. В 47 программах, имитирующих игры, сотрудники нашли рекламный троян HiddenAds. Они маскируются под безопасные и полезные, но на самом деле размещают навязчивую рекламу вне приложений.

В Avast подчеркнули, что подобные приложения могут скрывать свои значки на зараженном устройстве и навязчиво отображать рекламу, даже когда пользователь удалит программу с устройства. Найденные приложения были загружены в общей сложности более 15 миллионов раз.

Представителям Google сообщили о найденных приложениях, но в настоящее время некоторые из них все еще доступны в магазине. При этом программы имеют низкие игровые возможности и низкий рейтинг — в отзывах юзеры жалуются на постоянную рекламу.

Ранее сообщалось, что два других мобильных приложения из Google Play Store оказались опасными для пользователей. В них был обнаружен «относительно свежий вредонос Joker». Программы были ориентированы на детей и подростков и предназначены для обмена текстовыми сообщениями.

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