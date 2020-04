Данные миллионов владельцев смартфонов оказались под угрозой

Данные десятков миллионов владельцев смартфонов, работающих на операционной системе Android, оказались под угрозой. Портал Cybernews составил список потенциально опасных приложений, которые были установлены в общей сложности на 69 миллионов устройств. В обновленной версии материала, опубликованной 22 апреля, в перечень попало 101 приложение.

Все они распространялись через Google Play Store. При этом группа разработчиков копировала или воровала чужие программы и делала это в координации друг с другом. Опасность приложений заключается в том, что при запуске они требуют от пользователя разрешить доступ к камере и личной информации, хранящейся в смартфоне.

Исследователи Cybernews уверены, что данные пользователей приложений из списка находятся под угрозой, так как разработчики могут получать доступ к камере, микрофону, фотографиям, электронной почте, а также к адресам доставки и платежной информации.

В список вошло множество приложений различной тематики. К примеру, моды для игры Minecraft (Mod for Minecraft, Mods For Minecraft Animals 2019), метроном (Metronome And Tuner For Instrument), сканер для QR-кодов (QR Code Scanner & Barcode Reader, Product Checker) и многие другие.

В марте сообщалось, что свыше миллиарда устройств, работающих на операционной системе Android, оказались потенциально уязвимы к атакам хакеров. Под угрозой оказались гаджеты владельцев устройств, которые используют старые версии программного обеспечения и больше не получают обновления безопасности от Google.

