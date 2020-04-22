Мошенники начали выманивать деньги угрозами разослать видео с мастурбацией

Британцев предупредили о новом способе сетевого мошенничества: аферисты утверждают, что получили доступ к веб-камерам пользователей и засняли на видео, как они мастурбируют. Об этом сообщает The Sun

Мошенники угрожают своим жертвам, что разошлют эти видео всем их знакомым в Facebook, а также всем контактам, с которыми они общались по электронной почте, если не получат полторы тысячи фунтов (около 142 тысяч рублей по нынешнему курсу).

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Угрозы злоумышленников не являются реальными: они отправляют тысячи одинаковых писем в надежде, что кто-то из пользователей поверит им. Отмечается, что этот способ мошенничества появился давно, однако в последнее время снова стал популярен в связи с введенными из-за пандемии коронавируса мерами изоляции.

Ранее в апреле сообщалось, что мошенники начали использовать кадры из новостей Первого канала для кражи данных банковских карт россиян. Аферисты утверждали, что каждый житель страны якобы может получить до 300 тысяч рублей, если введет данные своей карты (включая CVV-код) на сайте несуществующей организации.

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