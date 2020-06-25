Названа опасность Bluetooth на смартфоне

Постоянно включенный Bluetooth-модуль может стать причиной взлома смартфона. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.

Главной опасностью Bluetooth, которую назвал Бочек, является возможность взлома смартфона. Риск можно минимизировать, если отключить интерфейс тогда, когда он не требуется: «Это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном».

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По словам специалиста, для успешного взлома хакеру нужно знать MAC-адрес модуля Bluetooth. Инженер заключил, что данную информацию гораздо проще получить, если устройство находится в режиме обнаружения. При этом пользователь все равно должен разрешить сторонним девайсам подключиться к своему аппарату.

Кроме того, если нежелательные контакты будут пытаться подключить свой девайс к устройству пользователя, то последнего будут отвлекать всплывающие уведомления. «Рекомендуется полностью отключать эту функцию», — подытожил Бочек.

Несмотря на риск быть взломанным через Bluetooth, специалист не видит причин для паники и паранойи. По его словам, технология хоть и имеет ряд уязвимостей, но ее возможности и версии постоянно обновляются.

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