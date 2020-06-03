Раскрыты простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки

Пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы смартфона без подзарядки. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он посоветовал юзерам удалить все приложения, которыми они не пользуются. Любая скаченная программа на смартфоне рано или поздно выходит в интернет: отправляет различные отчеты и запрашивает обновления. После их удаления гаджет сэкономит до 10 процентов времени без подзарядки.

Также необходимо ограничить работу нужных приложений в фоновом режиме — это могут быть мессенждеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы. Это позволит прибавить ко времени работы устройства до 20-30 процентов. Помимо этого следует выключать дополнительные системные сервисы — NFS, GPS/Глонасс, Bluetooth и Wi-Fi, а также уменьшить яркость телефона и отключать интернет при необходимости. Такие действия помогут увеличить время использования гаджета до 50 процентов.

В заключение специалист порекомендовал обращать внимание на режим энергосбережения и следить за обновлениями. По его словам, они иногда приводят к большему потреблению энергии для телефонов старых моделей.

В конце мая эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи. По его словам, это может негативно отразиться на его работе. Во время ночной зарядки рекомендуется включить на смартфоне режим полета, что поможет ограничить излучение сигналов. Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и доводить телефон до полного выключения. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора.

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