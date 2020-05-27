Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе. Если же в другое время подзарядить гаджет не удается, есть несколько советов, которые продлят работу. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По его словам, во время ночной зарядки лучше включить на смартфоне режим полета. В том числе это поможет ограничить излучение сигналов.

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и тем более, доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», — рассказал аналитик

По словам Когана, нет однозначных выводов насчет того, опасно ли находиться рядом с оставленным на зарядке телефоном. Специалисты рекомендуют не допускать такой ситуации в отношении детей, мозг которых только формируется и может быть восприимчив к электромагнитному излучению. Однако Коган посоветовал не класть телефон под подушку и переключать в авиарежим, а днем пользоваться гарнитурой при разговоре.

Ранее эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи. Чтобы избежать этого, необходимо оперативно снимать с зарядки телефон, если индикатор батареи показывает 100 процентов.