Оценена опасность излучения от смартфона

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет. Об этом рассказала агентству «Прайм» сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева.

По ее словам, любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и смартфон. При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Однако излучение от смартфона настолько маленькое, что повысить температуру тела человека оно не может, оценила эксперт.

Тем не менее, некоторые исследователи считают, что излучение от телефона может увеличить вероятность появления рака мозга. Однако мнения ученых в этом вопросе расходятся.

Поэтому, по словам специалиста, в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2011 год электромагнитное излучение на радиочастотах, включая сотовую связь, отнесено к классу 2B. «То есть агентам, возможно канцерогенным для человека», — пояснила Афанасьева, добавив, что в эту категорию входят также алоэ вера и маринованные овощи. Тем не менее, на всякий случай стоит сократить количество звонков, чтобы по минимуму держать его у головы, заключила она.

В январе ученые Йельского университета связали появление рака с излучением от сотовых телефонов. Специалисты провели обследование около 900 человек и обнаружили, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование смартфонов в два раза увеличивает риск появления рака щитовидной железы.

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