Доказано влияние смартфонов на развитие рака

Ученые Йельского университета связали появление рака с излучением от сотовых телефонов. Выводы из исследования приводятся на сайте Medical Xpress.

Отмечается, что медикам удалось доказать влияние смартфонов на развитие рака щитовидной железы у некоторых пациентов. Специалисты провели обследование около 900 человек и обнаружили, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование смартфонов в два раза увеличивает риск появления рака щитовидной железы.

В исследовании уточняется, что генетическая восприимчивость вместе с активным использованием гаджетов играет важную роль в развитии онкологии. Выявление людей с определенными генетическими особенностями позволит выделить их в группу риска и проинформировать о возможности заболевания. Специалисты Йельского университета считают, что в их работе впервые было изучено комбинированное влияние гаджетов и генетической предрасположенности на развитие онкологии.

Специалисты, принимавшие участие в исследовании, заключили, что дальнейшее изучение проблемы поможет улучшить диагностику онкозаболеваний.

26 января российский онколог и иммунолог Даниил Щепеляев заявил, что в редких случаях рак может быть заразным. По его словам, в практике известны случаи, когда опухоли передавались пациентам с иммунодефицитом, живущим на заместительной терапии.

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