Выявлена новая схема обмана россиян

В Сбербанке выявили новую схему обмана россиян: теперь мошенники звонят и представляются сотрудниками прокуратуры и просят перевести деньги на некий специальный счет. Об этом сообщает РИА Новости.

Схема работает так: сначала поступает звонок, во время которого человеку говорят о следственных действиях, которые ведутся в отношении сотрудников банка. Затем к делу подключается «сотрудник прокуратуры» и убеждает перевести деньги. В Сбербанке указали, что в основном мошеннические операции проводятся с использованием методов социальной инженерии. Причем с начала года число таких операций выросло вдвое: с начала 2020-го Сбербанк зафиксировал 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана.

Ранее в октябре еще одну схему обмана описали в Росбанке. Директор департамента информационной безопасности кредитной организации Михаил Иванов рассказывал, что сейчас мошенники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать деньги в отделении или банкомате и переводить средства на их счет. Для этого гражданам предоставляют поддельные документы.