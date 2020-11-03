Россиянам рассказали об опасности при прохождении интернет-опросов

За прохождение опроса в интернете действительно можно получить вознаграждение. Однако, как правило, его сумма не превышает нескольких сотен рублей, а на его прохождение уйдет не менее получаса. О рисках таких опросов россиянам в беседе с агентством «Прайм» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Если же в сети обещают большую сумму денег или огромную скидку за прохождение опроса, на который уйдет несколько минут, то это должно насторожить. Эксперт подчеркнул, что при заполнении форм в интернете нельзя сообщать одноразовые пароли из SMS и коды доступа к банковским картам.

«Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по её банковской карте (например, сделать покупки или переводы). Более того, он может получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию», — пояснил Сизов.

Ранее сообщалось, что мошенники стали пользоваться новой схемой для выводы денег. Теперь они оформляют на россиян кредиты, а затем звонят якобы от имени банка и предлагают перевести средств на «специальный» счет для защиты от злоумышленников.