Раскрыто главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка

Телефонные мошенники на сегодняшний день хорошо изучили, как работают банки и как их сотрудники разговаривают с клиентами, сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, все чаще встречаются случаи, когда мошенники звонят и спрашивают только о том, карты каких банков есть у потребителя. Эксперт пояснил, что такой звонок может являться предварительным сбором информации для планомерной целевой атаки, которую злоумышленники готовятся предпринять значительно позже.

Однако мошенников даже в таком случае можно вычислить. Сизов рассказал, что банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, но мошенникам для этого необходима дополнительная информация.

Эксперт подчеркнул, что сотрудники банка не должны спрашивать о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV.

Ранее генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.