Российские банки рассказали о новой уловке мошенников и предупредили о всплеске случаев хищений денег со счетов клиентов. Об этом сообщает РБК.

Злоумышленники пользуются тем, что для предварительного одобрения кредита зачастую достаточно знать номер телефона и фамилию клиента. Они отсылают заявку на кредит и, после того, как жертве приходит СМС о положительном решении, преступники звонят и, представляясь сотрудниками банка, убеждают установить специальное приложение, необходимое для защиты персональных данных или для отмены заявки. После этого мошенники оформляют кредит и требуют от жертв перевести деньги через приложение или банкомат на «специальный» счет якобы для того, чтобы спасти деньги от мошенников.

В кредитных организациях поясняют, что подобные схемы получают все большее распространение. При этом отмечается, что преступники постепенно отходят от попыток заполучить остатки на счетах, перейдя на мошенничество с кредитами.

29 октября сообщалось, что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. В частности, злоумышленники просят жертву назвать одноразовый код, но не живому человеку, а роботу. Таким образом мошенники играют на доверии людей — жертва уверена, что, передавая пароль машине, информация останется в безопасности.

В сентябре генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.