Банковские мошенники вооружились роботами

Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. Об этом РИА Новости рассказали в кредитных организациях.

Утверждается, что злоумышленники переключились с фишинговых писем на обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии. Так, робот может запрашивать обратный звонок и соединять с якобы специалистом, роль которого играет мошенник.

Далее преступник переключает жертву на робота, которому нужно назвать одноразовый код. При этом злоумышленник предупреждает клиента, что живым людям сообщать какие-либо пароли нельзя.

Таким образом мошенники играют на доверии людей. В этом случае жертва уверена, что, передавая пароль машине, информация останется в безопасности.

Банки предупреждают, что мошенники продолжают активно вооружаться новыми механизмами и в скором времени россиян ждет всплеск попыток роботообзвона граждан.

24 октября россиянам рассказали о главном отличии телефонного мошенника от сотрудника банка. В частности, представители кредитной организации не должны спрашивать о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV. Кроме того, банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, но мошенникам для этого необходима дополнительная информация.

Ранее, в сентябре, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.