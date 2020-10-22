Гарик Харламов поговорил с телефонным мошенником и вынудил его выругаться

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поговорил с телефонным мошенником, притворившимся сотрудником банка, и разозлил его. Шоумен записал разговор со злоумышленником на видео и выложил в Instagram.

Ролик начинается с того, что мошенник просит Харламова открыть клавиатуру на телефоне и набрать слово «поддержка». Комик делает вид, что не понимает значение слов «раскладка» и «клавиатура» и не может набрать нужное сообщение. Харламов вынуждает злоумышленника долго ждать, пока он наберет слово, а затем, с трудом сдерживая смех, сообщает ему, что за это время набрал только одну букву.

Затем Харламов заявил мошеннику, что написал только первые две буквы, и вместе с оператором начал смеяться. Голос на другом конце трубки предложил комику помочь. Он попросил его стереть написанное и начал диктовать до буквам ругательное слово. «П, и, д, о, р. У вас должно было получиться слово "пидор"», — ответил ему злоумышленник. «Браво! А вам не кажется, что пидор это вы, мой дорогой мошенник?» — задался вопросом Харламов, после чего тот бросил трубку, а комик с друзьями продолжил смеяться.