Гарик Харламов показал на себе последствия нового карантина из-за коронавируса

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал себя и те последствия, которые его могут ждать в случае введения режима самоизоляции из-за коронавируса. В Instagram он опубликовал шутливые фотографии, сымитировав резкий набор веса.

«Если опять объявят карантин из-за второй волны коронавируса и придется сидеть дома, последствия могут быть такими», — отметил комик. Он также допустил, что они могут быть такими и без ввода запретительных мер в связи с распространением инфекции.

Харламов опубликовал несколько снимков, на каждом из которых его лицо постепенно становится больше, появляется второй подбородок и раздуваются щеки. Таким образом он пошутил о том, что за время нахождения дома и низкой активности начнет страдать ожирением.

Ранее Гарик Харламов опубликовал видео, в котором показал себя в салоне автомобиля в центре Москвы. Ролик был опубликован в честь того, что комик больше не обязан находиться внутри дома.

В начале сентября появились сообщения, что комик заразился коронавирусом, из-за чего были отменены съемки шоу Comedy Club в подмосковном поселке Барвиха. Помощник резидента Comedy Club Дмитрий уверял, что информация не соответствует действительности. Комик соблюдал самоизоляцию, однако так прямо и не указал, действительно ли перенес коронавирус.