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Гарик Харламов закончил самоизоляцию и показал себя в центре Москвы

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Гарик Харламов
Гарик Харламов
Кадр: видео @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал видео, в котором показал себя в салоне автомобиля в центре Москвы. Ролик опубликован в Instagram в честь того, что комик больше не обязан находиться внутри дома.

«Радуюсь первому дню после самоизоляции! Мир прекрасен. Не болейте!» — написал Харламов. В короткой записи, сделанной в авто, он едет по Тверской улице и подпевает песне, звучащей из колонок.

В комментариях многие поздравили комика с выздоровлением и выходом в свет. Однако Харламов прямо не указал, действительно ли он перенес коронавирус — лишь то, что соблюдал самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что комик заразился коронавирусом и что в связи с поставленным диагнозом были отменены съемки шоу Comedy Club в подмосковном поселке Барвиха. О состоянии артиста тогда ничего не говорилось.

Однако помощник резидента Comedy Club Дмитрий заявил, что сообщения об инфекции не соответствуют действительности. По его словам, Харламов получил отрицательный результат теста на COVID-19.

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