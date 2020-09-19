Комик рассказал об отношении Comedy Club к Харламову и эротическим сценам Асмус

Резидент Comedy Club Зураб Матуа рассказал, что внутри юмористического коллектива не изменилось отношение к Гарику Харламову и его бывшей супруге Кристине Асмус из-за выхода фильма «Текст», где актриса снялась в эротических сценах. Об этом он сказал в YouTube-шоу «50 вопросов».

Ведущий проекта Карен Адамян спросил у комиков, не стал ли фильм запретной темой в их общении с Гариком. «Постельные сцены — это личное дело каждого человека. Я к Кристинке тоже классно отношусь. Она наша подруга», — отметил Матуа.

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Резидент Comedy Club Андрей Аверин пояснил, что Асмус — родной для него человек, так как является крестной его ребенка. «А что тут обсуждать? Классный фильм, говорят», — добавил Матуа и заметил, что картина не стала запретной темой для общения.

Комики также согласились, что Харламову легко рассмешить людей, благодаря его чувству юмора и строению лица. «Харлашка наш братан, Кристинка — наша сестричка. Тот, кто снял "Текст", — наш кум. Все шикарно», — в шутку сказал Матуа.

Ранее основатель Comedy Club Артур Джанибекян рассказал, что Гарик Харламов хорошо держался, когда на него устроили нападки в сети из-за эротических сцен с Асмус. По словам Джанибекяна, он глубоко знаком с этой историей и переживаниями Харламова.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Супруги подчеркнули, что расставание не связано с работой актрисы над фильмом «Текст». Пара поженилась в 2013 году.