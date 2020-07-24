Харламов увеличил сумму своего гонорара после объявления о разводе с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов увеличил сумму своего гонорара за ведение корпоративов после объявления о разводе с женой Кристиной Асмус. Как сообщает «Комсомольская правда», комик также стал чаще проводить мероприятия в паре с коллегами.

По данным издания, таким образом юморист пытается перекрыть финансовые потери, усугубившиеся на карантине из-за распространения коронавируса. Сумма гонорара за его участие в корпоративе выросла на 500 тысяч рублей: до 2,5 миллиона рублей.

«Можно попробовать договорится на гонорар в 2,5 миллиона», — сообщили газете в компании по организации звездных праздников. Однако сотрудник подчеркнул, что в последнее время Харламов ведет мероприятия не один, а в паре с коллегой по Comedy Club, комиком Демисом Карибидисом. По оценке организаторов, их совместное участие оценивается в 60 тысяч евро (примерно 4,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что компанию Гарика Харламова закрыла налоговая служба. Причиной стала неуплата налогов. В прошлом он создал в Москве «Креативное агентство "Бульдог"», которое оказывало рекламные услуги.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в конце июня. Комик поблагодарил жену за годы совместной жизни. Пара намерена продолжать вместе воспитывать дочь Анастасию.