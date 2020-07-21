Гарик Харламов высмеял развод с Кристиной Асмус

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Резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял объявление о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Видеоролик с его участием опубликовал в Twitter комик и блогер Данила Поперечный.

Харламов и Поперечный вместе наблюдали за разводом моста в Санкт-Петербурге, находясь на судне. После того как две части моста развели в разные стороны, резидент Comedy Club отреагировал на произошедшее. «Развелся!» — сказал комик и указал на мост, высмеяв собственное заявление о разводе. «Снял своего краша», — подписал опубликованный ролик Поперечный.

В комментариях многие оценили чувство юмора Харламова. «Наверное, ради этой шутки в Питер съездил», — отметил Alcodrug. По словам _Gallandec, смешнее развода он еще не видел. «Мостов конечно», — добавил пользователь. Некоторые комментаторы обратили внимание на подпись Поперечного и посчитали, что теперь «все девочки твиттера начали писать фанфики» с участием двух юмористов.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга резидента Comedy Club Павла Воли, пошутила о появлении новой возлюбленной у Харламова после расставания с Асмус.

Харламов и Асмус официально сообщили о намерении развестись днем 22 июня. Пара поженилась в 2013 году, у них есть общая дочь Анастасия. По словам актрисы, решение разойтись было принято еще год назад. Харламов поблагодарил супругу за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать ребенка вместе.