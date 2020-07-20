Компанию Гарика Харламова закрыли за неуплату налогов

Компанию резидента Comedy Club Гарика Харламова закрыла налоговая служба. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стала неуплата налогов.

Отмечается, что созданное в Москве «Креативное агентство "Бульдог"» оказывало рекламные услуги. Вместе с Харламовым им владели основной автор Comedy Club Алексей Пойманов, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор Илья Романко.

По данным Mash, налоговая не получила денег от агентства, поэтому сотрудники прибыли по адресу регистрации компании, но уже на месте увидели, что фирма комика уехала оттуда.

В конце июня Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. Комик поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году. Ранее Харламов был женат на Юлии Харламовой.

Гарик Харламов — псевдоним комика. Также резидент Comedy Club иногда использует сценическое имя Бульдог. Реальное имя — Игорь Харламов. В прошлом участник команд КВН «Сборная Москвы "МАМИ"» и «Незолотая молодежь». Помимо работы на ТНТ, был ведущим юмористического проекта «Бульдог-шоу» на НТВ.