Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью. В Instagram он высмеял публикации, якобы опубликовав фотографию с новой пассией после объявления о разводе с Кристиной Асмус.

Одним из первых о слухе написал Telegram-канал «Антиглянец», не упомянув Харламова напрямую: «Говорят, шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу "Однажды в России" на ТНТ». Телеканал НТВ утверждает, что речь идет об актрисе Яне Кошкиной.

«Ладно, раскрыли, что уж там... Знакомьтесь, моя новая пассия: Гига Бюстовна Грудинина!» — написал Харламов. На отретушированном снимке он будто стоит рядом с женщиной с огромной грудью, которую и назвал Грудининой. Многие поклонники в комментариях оценили чувство юмора комика. «Классно смотритесь вместе», — шутливо заметил mikhailov_anton_.

Ранее сообщалось, что резидент Comedy Club устроил вечеринку в Москве. Он провел время в компании друзей и коллег, отмечая окончание съемок. Это произошло уже после сообщения о прекращении семейных отношений с актрисой Кристиной Асмус.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению они пришли около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.