Харламов пошутил про развод с Асмус и вспомнил Гузееву

Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус. Он опубликовал несколько юмористических картинок, в которых выдуманные эксперты рассуждают о причинах расставания пары. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

Так, причиной развода Харламова и Асмус в публикации называются неудачный финальный сезон сериала «Игра престолов», любовь комика к монгольскому языку, буква «о» в фамилии Харламова, покемон Бульбазавр и даже знаменитое платье-мем, которое разным пользователям кажется черно-синим или бело-золотым.

Комик не обошел вниманием и ведущую телешоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву, над которой он регулярно подшучивает в соцсетях. Так, одна из фотографий показывает обложку ненастоящего журнала SuperGar, на которой напечатаны слова Харламова «Моя жена узнала, что я — креативный продюсер "Давай поженимся!"», а также фраза, якобы принадлежащая ведущей шоу: «Гарик 8 лет скрывал свою должность даже от [генерального директора Первого канала Константина] Эрнста».

Другая картинка — обложка американского журнала The New York Post, где приведена цитата Пентагона: «Харламов влиял на выбор невест в "Давай поженимся!"». Еще одной причиной расставания стали «несмешные шутки Харламова» про «Давай поженимся» и «Жить здорово!», которые якобы не нравились Асмус.

«Помогу нашим желтым друзьям и добавлю немного фантазии сам! Это мои версии происходящего. Приятного чтения, листайте», — подписал комик.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению они пришли около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия.

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