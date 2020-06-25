Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опровергла новость о том, что заявление о ее расставании с комиком было розыгрышем, сделанным в рамках шоу Comment Out. Звезда также отрицает, что ее интересы в ходе бракоразводного процесса будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — написала Асмус.

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони сообщил, что развод звезд был розыгрышем. «Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — сказал он.

В ответ Харламов обвинил Маркони в попытке пропиарить свою передачу за счет чужого развода. «Почему бы и не ********** [обмануть] всех? Класс. Господин Маркони, я в абсолютном восторге», — отреагировал комик.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Пара поженилась в 2013 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!