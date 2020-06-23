Названа возможная причина развода Асмус и Харламова

Источники из окружения семьи Кристины Асмус и Гарика Харламова заявили, что началом их разлада мог стать ремонт в купленном доме. Они рассказали о предположительной причине развода «Комсомольской правде» во вторник, 23 июня.

«Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», — заявили собеседники газеты, имена которых не указываются.

Отмечается, что пара переехала в отремонтированный дом в элитном поселке в Подмосковье в 2020-м, недвижимость была приобретена в 2019 году.

Ранее знакомый Асмус раскрыл подробности ее развода. По его словам, это не стало новостью для их окружения.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия.

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