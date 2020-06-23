Знакомый Асмус раскрыл подробности ее развода с Харламовым

Размолвка между актрисой Кристиной Асмус и комиком Гариком Харламовым произошла давно, и сообщение об их расставании не стало новостью для их окружения. Подробности развода супругов газете «Московский комсомолец» раскрыл знакомый артистки, имя которого не называется.

Собеседник издания добавил, что представители Асмус решили оградить ее от интервью с прессой. «Я не думаю, что будут какие-либо публичные отчеты от них. Гарик и Кристина комментируют свой развод только через Instagram. Лично меня абсолютно не удивила новость об их расставании. Представители Кристины всеми силами пытаются оградить ее от интервью и общения с журналистами. Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас — нет», — сказал источник газеты.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. В свою очередь Харламов также в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни, отметив, что их отношения переходят «в другую стадию». Асмус и Харламов поженились в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия.

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