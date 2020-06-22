Харламов и Асмус договорились о разделе недвижимости

Российская актриса Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым останется вместе с дочерью в загородном доме, ранее приобретенном парой. Особняк расположен в одном из элитных поселков Подмосковья. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, близкий к юмористу.

Как рассказал изданию коллега по Comedy Club, артисты договорились о разделе недвижимости — Асмус выбрала для проживания загородный коттедж, так как поблизости расположена школа, куда в этом году пойдет учиться дочь пары, рожденная в 2014-м. «По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства — потемки», — отметил источник.

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Харламов, по его словам, займет квартиру в Москве, около станции метро «Проспект Мира», купленную в ипотеку в 2014 году. По информации «Комсомольской правды», кредит артист погасил досрочно, через год после покупки, так как выиграл в одном из латвийских казино крупную сумму в евро.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. В свою очередь Харламов также в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни.

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