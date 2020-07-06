Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус. В комментариях в Instagram многие пользователи отметили, что комик заметно похудел.

Харламов опубликовал фотографию, на которой он стоит у зеркала вместе с дочерью. «Фото на обложку модного журнала... ну или в газету, или кроссворды», — подписал он снимок. Большинство подписчиков артиста обратили внимание на внешний вид юмориста.

По их мнению, у Харламова ушел лишний вес с живота, а щеки стали более впалыми. «Сильно похудел. Тебе идет!»; «Здорово над собой поработал»; «Вы прям что-то сильно исхудали», — отреагировали в комментариях. Некоторые связали такие изменения со стрессом из-за развода. Другие же посчитали, что расставание пары — к лучшему. «Развод всегда на пользу, похудеешь», — заметил один из поклонников.

Ранее Харламов пошутил про развод с Асмус в формате юмористических картинок. В изображениях выдуманные эксперты рассуждают о причинах расставания пары. Не обошел вниманием резидент Comedy Club и ведущую телешоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву, над которой регулярно подшучивает.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению они пришли около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия.

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