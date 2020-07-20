Жена Павла Воли пошутила про новую возлюбленную Гарика Харламова

Телеведущая Ляйсан Утяшева на вечеринке в честь ее дня рождения встретилась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Жена российского комика Павла Воли подшутила над юмористом, который ранее объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Фото опубликовано в сторис Instagram.

Она опубликовала черно-белый кадр с празднования, на котором Харламов запечатлен в объятиях Павла Воли. Судя по фото, коллеги по Comedy Club танцуют медленный танец. Утяшева сопроводила снимок ироничной подписью: «Все стало на свои места». Тем самым ведущая высмеяла сообщения о новой возлюбленной, с которой Харламов якобы проводит время.

Также Утяшева опубликовала видео, как разбирает полученные подарки. От Харламова она получила книгу с рецептами. Поблагодарив комика, ведущая пошутила, что поняла намек. «Будем готовить, заезжай. Теперь тебя кто-то должен кормить», — сказала она. Так она намекнула юмористу на развод с Асмус.

Ранее Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью. Он высмеял публикации, якобы опубликовав фотографию с новой пассией.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.