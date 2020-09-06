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Гарик Харламов заразился коронавирусом

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заразился коронавирусом. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщается в Telegram-канале «НеМалахов».

Отмечается, что в связи с поставленным диагнозом были отменены съемки шоу Comedy Club в подмосковном поселке Барвиха. О состоянии артиста пока ничего не известно.

В августе сообщалось, что популярная российская блогерша Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) и ее молодой человек заразились коронавирусом. «Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли, что болеем. Были уверены, что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести», — рассказала она.

До этого сообщалось, что коронавирусом заразились телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем). «Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала блогерша в социальных сетях. Ее супруг тоже опубликовал пост в Istagram со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

По состоянию на 6 сентября в России выявлено 1 025 505 человек с коронавирусной инфекцией — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5195. При этом 840 949 пациентов вылечились. Умерло 17 820 человек.

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