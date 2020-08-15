Популярная блогерша Саша Спилберг заразилась коронавирусом

Популярная российская блогерша Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам Спилберг, положительный тест сдал также ее молодой человек. «Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли, что болеем. Были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести», — рассказала она.

Блогерша отметила, что она уже чувствует себя нормально, однако у парня все еще температура и слабость. Они оба будут находиться на карантине до 25 августа.

Ранее блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что заразилась коронавирусом вместе со своим мужем рэпером Элджеем. При этом она призвала подписчиков быть осторожными, поскольку «вирус никуда не делся». Музыкант разместил положительный результат теста на COVID-19, сопроводив его шуткой, что «у него корона, значит, он король».