Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

Комик Гарлик Харламов озвучит Волка в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает «Интерфакс».

Эпизод с Харламовым планируют выпустить в декабре 2020 года. По задумке создателей новые серии будут не прямым продолжением, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра.

«Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске „Ну, погоди!” необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром», — прокомментировала выбор актера озвучания генеральный продюсер студии Юлия Осетинская.

О перезапуска мультфильма впервые стало известно в ноябре 2019 года. Новая версия «Ну, погоди!» будет выполнена в технике 3D, запланировано 52 серии. Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, что Волк в новых эпизодах не будет курить сигареты. Также студия показала образцы новых героев мультсериала — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.

«Ну, погоди!» — один из классических мультсериалов студии «Союзмультфильм» из «Золотой коллекции». Первый эпизод мультфильма вышел 6 мая 1969 года, его режиссером был Вячеслав Котеночкин. Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, Зайца — актриса Клара Румянова.

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