«Союзмультфильм» адаптирует российскую анимацию для иностранцев

«Союзмультфильм» планирует адаптировать свой продукт для иностранцев после того, как добьется популярности в России. Об этом председатель правления студии Юлиана Слащева заявила на пресс-конференции ТАСС, посвященной стратегии развития компании в сотрудничестве со Сбербанком.

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о планах по работе студии на международных рынках, Слащева сослалась на исследование компании Roland Berger, показавшее, что «контент становится популярным в мире в 99 процентов случаев после того, как он стал популярным в своей стране». «Так происходит не только с анимацией, но и в других сферах. Поэтому нам важно добиться популярности в России, чтобы потом адаптировать контент для международных рынков», — объяснила она.

Слащева отметила, что для работы за рубежом студии понадобится дополнительная международная команда специалистов, формирование которой произойдет в ближайшее время. В частности, «Союзмультфильм» ищет иностранного шеф-редактора для работы над сценариями, и скрипт-докторов. «Им необязательно присутствовать в студии — пандемия показала, что дистанционная работа в анимации эффективна».

«Наши амбиции сегодня — с нуля за десять лет довести наши доходы с международных продаж до 40 процентов. Сегодня это порядка 1-2 процента наших доходов в "Союзмультфильме", мы в этом смысле отстаем от коммерческих студий, развивавшихся последние 15 лет, потому что мы как стартап начали новое производство всего три года назад», — сказала Слащева. Председатель правления компании пообещала «много контента, большую часть которого адаптируют для международного рынка».

Во время пресс-конференции Слащева также заявила, что в 2016 году Союзмультфильм произвел чуть более 50 минут анимации, а в 2020-м студия выпустит уже 700 минут. «Мы выросли в 14 раз. Это произошло благодаря министерству культуры России, которое на всех этапах возрождения "Союзмультфильма" нас поддерживало», — подчеркнула она.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис добавил, что компания не будет вмешиваться ни в творческую работу «Союзмультфильма», ни в процесс управления, концентрируясь на оказании технической поддержки студии.

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