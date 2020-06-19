Волка в новых сериях «Ну, погоди!» избавят от сигарет

Волка избавят от сигарет в новых сериях «Ну, погоди!». Об этом сообщил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, передает РИА Новости в пятницу, 19 июня.

«В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего», — рассказал он.

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Машковцев подчеркнул, что для создания образа персонажа в нынешних реалиях «нужно использовать какие-то совершенно другие символы». Он отметил, что многие нововведения были добавлены в мультсериал неосознанно: «Мы даже не понимаем, что мы что-то добавили, какой-то ингредиент, которого не было».

18 июня сообщалось, что новыми героями «Ну, погоди!» станут барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу. В мультсериал их добавили ради «положительного примера».

Премьера перезапуска «Ну, погоди!» может состояться в конце лета или в начале осени. Новый сезон будет включать в себя 52 эпизода.

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