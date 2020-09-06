Помощник заболевшего Гарика Харламова рассказал о его состоянии

Помощник резидента Comedy Club Гарика Харламова Дмитрий рассказал подробности о состоянии юмориста в беседе с «Пятым каналом».

По его словам, информация о том, что Харламов заразился коронавирусом, не соответствует действительности. Помощник шоумена заявил, что тот уже получил отрицательный результат теста на COVID-19.

«Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого ковида у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно», — заявил представитель Харламова.

Информация о том, что Харламов заразился коронавирусом, ранее появилась в Telegram-канале «НеМалахов». Отмечалось, что в связи с поставленным диагнозом были отменены съемки шоу Comedy Club в подмосковном поселке Барвиха. О состоянии артиста ничего не говорилось.

По состоянию на 6 сентября в России выявлено 1 025 505 человек с коронавирусной инфекцией — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5195. При этом 840 949 пациентов вылечились. Умерло 17 820 человек.